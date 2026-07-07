La Juventus ha elegido a Frederic Massara como nuevo responsable del área deportiva. Hace unos minutos lo confirmó el club, en plena renovación directiva: tras pagar 18 millones por Jeff Ekathor al Génova, el exdirectivo de Roma y Milan asumirá la tarea de seguir modernizando la entidad, priorizando ciertos objetivos y ajustándose a la estrategia de mercado de los bianconeri.
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Juventus: Massara busca a Kessie, Brahim Díaz, Theo Hernández, Zirkzee y Tomori
INTENTO POR BRAHIM DÍAZ
Brahim Díaz, del Real Madrid, es el candidato ideal para la línea de tres cuartos. Massara ya lo conoce de su etapa en el Milan: Con la llegada de José Mourinho, el marroquí tendría poco espacio en el esquema táctico blanco, por lo que Luciano Spalletti lo considera para la posición. Sin embargo, la operación se complica: el Madrid solo aceptaría una cesión con opción de compra obligatoria.
SUBEN LAS CUOTAS DE KESSIE
Lo mismo ocurre con Franck Kessié, excompañero de Díaz en el Milan y libre tras acabar su contrato con el Al-Ahli. Su fichaje por la Juventus cobra fuerza: al no haber traspaso, la Vecchia Signora podría asumir los 6 millones de euros de salario quepide el centrocampista marfileño. El centrocampista ha reconocido: «¿La Juventus? Sí, se está hablando de ello, lo he visto. Sería un gran fichaje y, sobre todo, estoy libre de contrato».
LA HIPÓTESIS DE GORETZKA Y LAS VENTAS
En el centro del campo, Leon Goretzka, sin contrato y con ganas de un nuevo reto, sigue en la agenda, aunque cobra mucho. En las salidas, Andrea Cambiaso y Teun Koopmeiners, decepcionante en los últimos dos años, podrían marcharse. Jonathan David, por su parte, podría quedarse solo una temporada en la Juventus.
ZIRKZEE Y TOMORI, VIEJOS AMORES
Josha Zirkzee y Fikayo Tomori podrían regresar al mercado. El Milan y la Roma siguen al holandés, quien podría llegar si el canadiense se marcha, aprovechando que el Manchester United quiere cederlo. Tomori, por su parte, dejará el Milan tras la llegada de Amorim y Gila y ya fue objetivo de la Juventus el año pasado.
EL SUEÑO DE THEO
Para el exdirector deportivo del Milan, uno de sus mejores fichajes fue Theo Hernández, comprado en 2019 al Real Madrid por 20 millones con la ayuda de Paolo Maldini. Ahora sus caminos podrían cruzarse en la Juventus. El lateral francés quiere volver a Italia por motivos familiares tras una temporada en el Al Hilal saudí.
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