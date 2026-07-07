Lo mismo ocurre con Franck Kessié, excompañero de Díaz en el Milan y libre tras acabar su contrato con el Al-Ahli. Su fichaje por la Juventus cobra fuerza: al no haber traspaso, la Vecchia Signora podría asumir los 6 millones de euros de salario quepide el centrocampista marfileño. El centrocampista ha reconocido: «¿La Juventus? Sí, se está hablando de ello, lo he visto. Sería un gran fichaje y, sobre todo, estoy libre de contrato».



















