Juventus, Lucumí libera a todos: Gatti, Cabal y Rugani, en salida

Según informa Tuttosport, por Daniele Rugani ha habido sondeos de Monza, Sassuolo y Udinese, mientras que no hay que descartar la vía que lleva a Marsella por Federico Gatti. Por el momento, los franceses no van más allá de una cesión con opción de compra y esta no es una solución que encontraría el visto bueno de los dirigentes de la Juventus, subraya el diario turinés. En lo que respecta al Napoli, todo está ligado a la evolución de la negociación puesta en marcha por el club napolitano para fichar a Benoit Badiashile, del Chelsea. Lo que es seguro es que la situación del central italiano, nacido en 1998, sigue en el aire.