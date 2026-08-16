A la espera del reconocimiento médico y de la oficialización del fichaje de Jhon Lucumì desde el Bolonia, la Juventus también se mueve en el capítulo de salidas en lo que respecta a la defensa. Al menos uno entre Daniele Rugani, Federico Gatti y Juan Cabal está destinado a salir.
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Juventus, Lucumí libera a todos: Gatti, Cabal y Rugani, en salida
Rugani y Gatti
Según informa Tuttosport, por Daniele Rugani ha habido sondeos de Monza, Sassuolo y Udinese, mientras que no hay que descartar la vía que lleva a Marsella por Federico Gatti. Por el momento, los franceses no van más allá de una cesión con opción de compra y esta no es una solución que encontraría el visto bueno de los dirigentes de la Juventus, subraya el diario turinés. En lo que respecta al Napoli, todo está ligado a la evolución de la negociación puesta en marcha por el club napolitano para fichar a Benoit Badiashile, del Chelsea. Lo que es seguro es que la situación del central italiano, nacido en 1998, sigue en el aire.
Cabal
Lo mismo puede decirse de Juan Cabal, que en los próximos días podría acabar en el Bolonia, aunque en una operación aparte respecto al fichaje de Lucumí. Según Tuttosport, la operación podría cerrarse con la fórmula de la cesión y el colombiano, ex del Verona, también ha dado señales de apertura hacia el Bolonia.
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