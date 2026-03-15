Juventus-Inter, Iuliano: «El incidente entre Bastoni y Kalulu borra el mío con Ronaldo»

Iuliano añade, según informa TuttoJuve.com: «Había sido un partido precioso y lo han echado a perder. Los jueces de línea se han vuelto inútiles si ni siquiera pueden dar su opinión; el árbitro está supeditado al VAR y todos exigimos que el VAR se utilice a petición y no se imponga, y que el árbitro revise las jugadas y decida por su cuenta. Si al árbitro se le asigna el partido y se le paga, debe ser él quien asuma la responsabilidad y, en su caso, cambie sus decisiones, sin que otras cuatro personas le digan lo que tiene que hacer. En mi época éramos lo suficientemente «hombres» como para no pensar en simular».