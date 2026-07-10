Juventus ha oficializado la cesión de Faticanti al Avellino

El comunicado de la Juventus añade: «Tras su compra definitiva al Lecce, firma hasta 2029 y se une al Sassuolo. Tras dos temporadas en el Next Gen —66 partidos, 3 goles y 5 asistencias— y su reciente debut con la selección italiana, Giacomo está listo para este nuevo capítulo en la Serie B.





¡Mucha suerte en esta nueva aventura, Giacomo!».



