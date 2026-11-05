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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Gatti: «Necesito jugar con continuidad»

Juventus
AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
Europa League

El defensa fue uno de los protagonistas de la victoria a domicilio ante el AZ.

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Federico Gatti, defensa de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras la victoria contra el AZ Alkmaar: «Es una gran victoria a domicilio, porque en Europa siempre es difícil y aquí lo es aún más. Pero ahora ya hay que dejarla atrás, porque tenemos que enderezar el rumbo en la liga. No podemos estar en una posición así», recoge TuttoJuve.com.

  • Sobre su partido: «¿Mis incursiones en ataque al contragolpe? Sí, es una característica que siempre he tenido. El problema es que tengo que estar bien físicamente, porque cuando no estás en tu mejor momento y te falta lucidez, sobre todo en defensa, siempre estás a un paso de cometer un error. Tengo que ponerme en forma y solo puedo hacerlo jugando. Necesito eso, nada más. Son acciones que salen cuando estás bien físicamente. Como digo, necesito jugar: solo te pones en forma cuando te exiges, partido tras partido. Hoy era demasiado importante ganar para dar continuidad a la actuación del domingo. Pero, como digo, eso ya ha terminado: hay que pensar en el último partido de liga antes del parón, porque es realmente muy importante».

    Sobre Kolo Muani: «Es un jugador fortísimo, con unas cualidades atléticas que, en mi opinión, a veces no aprovechamos, porque es un delantero que, cuando busca el espacio a la espalda de la defensa, pone en dificultades a cualquier defensor. Yo soy el primero: cuando me ganan la espalda, es más difícil. A veces deberíamos aprovechar más sus cualidades. Pero, como digo, ahora hay que dejar atrás este partido, que ya ha terminado, y enderezar la situación en la liga porque, como ya he dicho, estamos demasiado lejos del primer puesto. Aunque todavía quedan varios partidos y todo puede cambiar en un instante, hay que tener continuidad, y eso es precisamente lo que nos ha faltado».

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