Juventus e Inter: derbi de Italia en el mercado por Samuele Inacio

Samuele Inacio ya no es un nombre nuevo del fútbol italiano. El joven talento de la generación de 2008, hijo de Inacio Pià , delantero con pasado en Napoli, Catania y Atalanta, ha explotado en los dos últimos años hasta llegar incluso a debutar con la selección absoluta de Italia en los ya célebres amistosos dirigidos por el seleccionador interino Silvio Baldini.

Formado en la cantera del Atalanta, a los 16 años fue fichado a precio de saldo por el Borussia Dortmund, que se lo llevó a Alemania con un proyecto de crecimiento rápido y ambicioso hasta el primer equipo. El año pasado llegó su debut con el primer equipo y su primer gol en la Bundesliga, que llevaron al club alemán a blindarlo con una renovación hasta el 30 de junio de 2029.