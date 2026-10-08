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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 2 1 deskGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, decir adiós a Woltemade en enero es complicado: solo hay dos soluciones

Juventus
Newcastle
N. Woltemade

El futuro del delantero de la Juventus está en el aire, pero las opciones se reducen a solo dos.

La Juventus está mirando al mercado para intentar regalarle en enero a Luciano Spalletti un delantero centro con características distintas a las de Kolo Muani, pero también a las de Nick Woltemade. El atacante alemán, llegado en calidad de cedido desde el Newcastle al final del mercado estival, no ha logrado hasta ahora imponerse ni hacerse con un papel convincente en la rotación de Luciano Spalletti.

Sustituirlo por otro goleador es un plan que la Juventus está valorando, pero lo que complica esta solución es un detalle que coloca a Woltemade ante una disyuntiva clara, ya que no podrá valorar otras opciones distintas de Newcastle y Juventus.

  • Ya ha jugado con dos equipos

    Sí, porque en esta temporada 2026/2027 Woltemade ya ha vestido dos camisetas diferentes con dos equipos distintos. Una es, obviamente, la de la Juventus; la otra, en cambio, es la del Newcastle.

    Antes de trasladarse a Turín, de hecho, el jugador nacido en 2002 y originario de Bremen había salido como titular en la victoria por 3-2 en la Carabao Cup contra el West Brom y había entrado en los últimos 19 minutos (dando también una asistencia) en la victoria por 2-0 contra el Tottenham en la Premier League.

  • QUÉ DICE EL REGLAMENTO

    ¿Por qué es importante este detalle? Porque el reglamento para los traspasos internacionales permite a un futbolista cambiar de equipo hasta 3 veces a lo largo de una temporada completa, pero poder saltar al campo solo con dos de ellos.

    En esencia, si Woltemade quiere intentar encontrar espacio para jugar lejos de la Juventus, solo podrá hacerlo en dirección al Newcastle. En cambio, sí podría optar por ser traspasado a un tercer club, pero no podrá poner un pie en el campo en partidos oficiales hasta el 30 de junio de 2027.

  • QUÉ HARÁ LA JUVENTUS

    Si la Juventus quiere interrumpir anticipadamente en enero la cesión de Woltemade para incorporar a la plantilla a un nuevo jugador, solo podrá hacerlo si el Newcastle acepta recuperar al alemán en su plantilla para que juegue. En cambio, podría ser el propio jugador quien se opusiera con tal de tener la posibilidad de saltar al campo hasta final de año.

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