Juventus, convocatoria: ¡Vlahovic está! La decisión sobre Zhegrova

Dusan Vlahovic ha sido convocado por Luciano Spalletti para el partido de esta noche en el Allianz Stadium entre la Juventus y el Sassuolo, encuentro correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A y programado para las 20:45.





Toda la atención se centra en Dusan Vlahovic, quien sintió algunas molestias en el entrenamiento de ayer y esta mañana se sometió a la prueba decisiva para determinar si podía ser convocado o no. El serbio, nacido en 2000, vuelve a la convocatoria bianconera tras más de 100 días: no jugó el partido contra el Cagliari del pasado 29 de noviembre.





El número 9 de la Juventus, cuyo contrato expira el 30 de junio y que se encuentra en medio de unas negociaciones muy complicadas para su renovación (pero con un ojo puesto también en otras posibles ofertas), vuelve a estar a disposición de Spalletti, con un balance de temporada hasta ahora de 17 partidos, 6 goles, 2 asistencias y 874 minutos sobre el terreno de juego.







