Juventus: Comolli quería a Balerdi en la Juventus

Según Tmw, el entonces consejero delegado Damien Comolli había puesto en su punto de mira al defensa argentino. El Marsella aún esperaba evitar sanciones de la UEFA y, por aquellos días, la Roma negociaba por Greenwood, que después pasó al Fenerbahce.

La operación con el jugador estaba encarrilada, pero las ventas que no se concretaron y la revolución en la directiva que llegó poco después por voluntad de John Elkann dieron al traste con cualquier negociación.