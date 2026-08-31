El senegalés, nacido en 2002, está previsto hoy, 31 de agosto, en Turín para pasar el reconocimiento médico: la fórmula es la de cesión con obligación de compra en caso de clasificación para la Champions League o la Europa League y de que el jugador alcance el 50% de las presencias.





La Juventus pagará una cuota de cesión de 2 millones más una cláusula opcional de compra de 28 millones, según Fabrizio Romano. El coste total será, por tanto, de 30 millones entre la cesión y la obligación condicionada.







