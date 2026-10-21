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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Bremer puede salir en enero: aparece el Bayer Leverkusen

Juventus
Fichajes
G. Bremer

Al defensa brasileño, en el centro de la polémica por sus declaraciones tras el partido contra la Lazio, le espera un mercado de invierno muy movido.

El futuro de Gleison Bremer en la Juventus podría convertirse en uno de los temas candentes del mercado de invierno. Según informa Gazzetta dello Sport, el Bayer Leverkusen está interesado en el defensa brasileño y busca refuerzos inmediatos para su zaga.


Tras rechazar en verano los acercamientos del Galatasaray, el central brasileño podría plantearse una nueva etapa con el objetivo de jugar de inmediato en la Champions League y afianzar su papel en la selección brasileña. Bremer, nacido en 1997, tiene contrato con la Juventus hasta 2029 y cobra seis millones por temporada (cinco más uno en primas), el tercer sueldo más alto de la plantilla, por detrás de Yildiz y Kolo Muani.


Recordemos que, a principios de verano, llamaron la atención sus declaraciones sobre su deseo de estar en un club preparado para ganar de inmediato, al poner en duda que la Juventus lo estuviera: «Tengo 29 años, quiero ganar, no puedo esperar más».

  • La Juventus también tendría motivos para considerar una posible venta: Bremer es un referente en defensa, pero su elevado salario y su valor de mercado podrían favorecer una negociación si llega una oferta adecuada. El escenario resulta aún más interesante por el reciente cambio de agente del jugador, una posible señal de una nueva etapa en la gestión de su carrera.


    Además, la polémica suscitada por las palabras de Bremer tras el Juventus-Lazio 0-3, dirigidas a sus compañeros («Hay quien se esconde y quien tiene miedo ante los primeros silbidos»),que no gustaron ni a Spalletti ni al club ni al vestuario, constituye otro elemento que refuerza la hipótesis de una salida a corto plazo.

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