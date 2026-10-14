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Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: Boga con el grupo. Celik, por separado, y Spalletti habla con él

Juventus
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Europa League

Entrenamiento de la Juventus en la Continassa antes de partir hacia Vigo.

La Juventus se entrenó esta mañana en la Continassa, de cara al partido de mañana en España, en el campo del Celta de Vigo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. La Juventus partirá esta tarde hacia Galicia y Luciano Spalletti ofrecerá la rueda de prensa previa al partido a las 18:50.


Con Marco Ottolini y Frederic Massara a pie de campo, el equipo se entrenó en la segunda parte de la mañana en el centro deportivo de la Juventus. Tras comenzar a trabajar por separado, Jeremie Boga se incorporó al grupo. Cabe recordar que el 8 de septiembre se le diagnosticó al delantero de la Juventus una lesión de grado medio en el bíceps femoral.

  • Trabajo por separado, en cambio, para el turco Zeki Celik. Durante el entrenamiento, Spalletti se acercó al lateral y empezó a hablar con él mientras dirigía su trabajo diferenciado.

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