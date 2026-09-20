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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Juventus-Atalanta, en directo

Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

Otro gran partido en esta quinta jornada de Serie A, que precede al largo parón de selecciones. En Turín saltan al campo Juventus y Atalanta. A continuación, la crónica del partido minuto a minuto.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    Juventus-Atalanta


    GOLEADORES -


    GOLES Y ACCIONES DESTACADAS -

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    POSIBLES ALINEACIONES JUVENTUS-ATALANTA


    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Entrenador: Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entrenador: Sarri


    AMONESTADOS -


    EXPULSADOS -

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Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
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Atalanta
ATA