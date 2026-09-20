Otro gran partido en esta quinta jornada de Serie A, que precede al largo parón de selecciones. En Turín saltan al campo Juventus y Atalanta. A continuación, la crónica del partido minuto a minuto.
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Juventus-Atalanta, en directo
GOLES Y JUGADAS DESTACADAS
Juventus-Atalanta
GOLEADORES -
GOLES Y ACCIONES DESTACADAS -
LA FICHA DEL PARTIDO
POSIBLES ALINEACIONES JUVENTUS-ATALANTA
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Entrenador: Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entrenador: Sarri
AMONESTADOS -
EXPULSADOS -
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