Adin Licina con toda probabilidad dejará la Juventus antes del cierre del mercado. El atacante de banda de la generación 2007, gran amigo de Yildiz, no afrontará la próxima temporada con la Next Gen; será enviado a jugar a un nivel superior al de la Serie C.
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Juventus: Adin Licina se planta, la verdad sobre el Napoli
NO al Avellino
El ex Bayern de Múnich, que en enero firmó un contrato hasta 2029, esperaba una trayectoria a lo «Yildiz». Sin embargo, la Juventus no puede garantizarle ahora mismo un sitio en el primer equipo, motivo por el que pensaba enviarlo a jugar a la Serie B, al Avellino. Destino rechazado por Licina, que quiere jugar en la Serie A.
Pretendido por el Napoli
Sobre Licina, según Tuttosport, estaría el Napoli. Su perfil gusta mucho al director deportivo del Napoli y ex de la Juve Giovanni Manna; está por ver si se hará un intento antes del cierre del mercado. Licina, que el año pasado con la Juventus Under 23 sumó ocho apariciones en la Serie C con un gol marcado, quiere jugar y quiere hacerlo a alto nivel.
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