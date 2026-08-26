¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Wales v Germany - 2026 UEFA Men's Under-19s European Championship Qualifying TournamentGetty Images Sport

Traducido por

Juventus: Adin Licina se planta, la verdad sobre el Napoli

Fichajes
Juventus
SSC Nápoles
A. Licina

Adin Licina con toda probabilidad dejará la Juventus antes del cierre del mercado. El atacante de banda de la generación 2007, gran amigo de Yildiz, no afrontará la próxima temporada con la Next Gen; será enviado a jugar a un nivel superior al de la Serie C.

  • NO al Avellino

    El ex Bayern de Múnich, que en enero firmó un contrato hasta 2029, esperaba una trayectoria a lo «Yildiz». Sin embargo, la Juventus no puede garantizarle ahora mismo un sitio en el primer equipo, motivo por el que pensaba enviarlo a jugar a la Serie B, al Avellino. Destino rechazado por Licina, que quiere jugar en la Serie A.

    • Anuncios

  • Pretendido por el Napoli

    Sobre Licina, según Tuttosport, estaría el Napoli. Su perfil gusta mucho al director deportivo del Napoli y ex de la Juve Giovanni Manna; está por ver si se hará un intento antes del cierre del mercado. Licina, que el año pasado con la Juventus Under 23 sumó ocho apariciones en la Serie C con un gol marcado, quiere jugar y quiere hacerlo a alto nivel.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Como crest
Como
COM