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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Italia: Mancini prueba el 4-3-3 con Cisse como delantero centro

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Italia vs Francia
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UEFA Nations League A

Italia entrena bajo la lluvia en Coverciano de cara a los partidos contra Francia y Bélgica

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12 nov 2026

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La selección de Italia de Roberto Mancini se entrenó esta tarde en Coverciano bajo la lluvia, con vistas a los dos partidos de la Nations League: el jueves por la noche en Milán contra Francia y el domingo en Bruselas contra Bélgica.

El grupo dirigido por Roberto Mancini realizó ejercicios de calentamiento antes de dividirse: varios jugadores que fueron titulares ayer se dirigieron al gimnasio y los demás permanecieron en el campo, entre ellos Kayode, Palestra, Scalvini, el debutante Palma, Gatti, Ghilardi y Ahanor.

  • Por delante de la defensa se han alternado como organizadores del juego Tonali, Ricci y el joven Cassano. En cuanto al ataque, según informa Sportmediaset, en el 4-3-3 se ha utilizado como delantero centro a Cisse, del AC Milan, otra novedad, alternándose con Pio Esposito y Scamacca. La sesión de hoy se ha celebrado a puerta abierta; la de mañana por la tarde será completamente a puerta cerrada.

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