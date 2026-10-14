Italia-Francia en Milán: entradas a la venta y precios

San Siro volverá a acoger, dos años después, uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo y mundial. Ya están a la venta las entradas para el Italia-Francia, el último partido de Italia como local en la fase de grupos de la UEFA Nations League, programado para el jueves 12 de noviembre (20:45) en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán.





Las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de Vivaticket y en la web ticketing.figc.it, con precios reducidos para familias, menores de 12 años, menores de 18 años, mayores de 65 años y estudiantes universitarios.





ITALIA VUELVE A MILÁN

El 15 de mayo de 1910, Italia disputó precisamente en Milán su histórico primer partido, contra Francia: en la Arena Civica se impuso por 6-2. Diez años después, el 18 de enero de 1920, volvió a vencer a Francia por 9-4 y logró así la victoria más abultada de todos los partidos disputados en la capital lombarda. Milán es, después de Roma, la segunda ciudad que más partidos de Italia ha acogido (64, con un balance de 39 victorias, 19 empates y 6 derrotas). También fue sede de la Federación Italiana de Fútbol entre 1905 y 1911 y ha visto jugar a la selección en cuatro recintos diferentes: la Arena Civica, el Velodromo Sempione (demolido en 1928), el Campo Milan de Viale Lombardia y el estadio de San Siro, que lleva el nombre de Giuseppe Meazza desde el 3 de marzo de 1980.





Italia volverá a jugar en el Meazza un año después de la derrota (1-4) ante Noruega en el último partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial y dos años después de caer (1-3) ante Francia en la Nations League. Italia ha perdido sus últimos tres partidos disputados en Milán, donde permaneció invicta durante casi un siglo, exactamente 96 años: desde el 1-2 de enero de 1925 ante Hungría hasta el 1-2 de octubre de 2021 ante España.



