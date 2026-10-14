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cm grafica bastoni italia 2027
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Italia-Francia en Milán: entradas a la venta y precios

Italia
Francia

El último partido de Italia como local en el grupo está programado para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza. Entradas desde 20 euros, con precios reducidos para familias, menores de 12 años, menores de 18 años, mayores de 65 años y estudiantes universitarios.

San Siro volverá a acoger, dos años después, uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo y mundial. Ya están a la venta las entradas para el Italia-Francia, el último partido de Italia como local en la fase de grupos de la UEFA Nations League, programado para el jueves 12 de noviembre (20:45) en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán.


Las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de Vivaticket y en la web ticketing.figc.it, con precios reducidos para familias, menores de 12 años, menores de 18 años, mayores de 65 años y estudiantes universitarios.


ITALIA VUELVE A MILÁN

El 15 de mayo de 1910, Italia disputó precisamente en Milán su histórico primer partido, contra Francia: en la Arena Civica se impuso por 6-2. Diez años después, el 18 de enero de 1920, volvió a vencer a Francia por 9-4 y logró así la victoria más abultada de todos los partidos disputados en la capital lombarda. Milán es, después de Roma, la segunda ciudad que más partidos de Italia ha acogido (64, con un balance de 39 victorias, 19 empates y 6 derrotas). También fue sede de la Federación Italiana de Fútbol entre 1905 y 1911 y ha visto jugar a la selección en cuatro recintos diferentes: la Arena Civica, el Velodromo Sempione (demolido en 1928), el Campo Milan de Viale Lombardia y el estadio de San Siro, que lleva el nombre de Giuseppe Meazza desde el 3 de marzo de 1980.


Italia volverá a jugar en el Meazza un año después de la derrota (1-4) ante Noruega en el último partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial y dos años después de caer (1-3) ante Francia en la Nations League. Italia ha perdido sus últimos tres partidos disputados en Milán, donde permaneció invicta durante casi un siglo, exactamente 96 años: desde el 1-2 de enero de 1925 ante Hungría hasta el 1-2 de octubre de 2021 ante España.


  • LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS

    TRIBUNA DE HONOR NARANJA CON HOSPITALIDAD - 195 EUROS

    SKY LOUNGE ROJA - 180 EUROS

    SKY LOUNGE NARANJA - 160 EUROS

    PALCOS CORPORATIVOS ROJOS - 180 EUROS

    TRIBUNA DE HONOR ROJA - 110 EUROS

    BUTACA ROJA - 100 EUROS


    TRIBUNA ROJA, PRIMER ANILLO - 80 EUROS

    TRIBUNA ROJA, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS - 70 EUROS


    TRIBUNA ROJA, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 40 EUROS

    TRIBUNA ROJA LATERAL, PRIMER ANILLO - 60 EUROS

    TRIBUNA ROJA LATERAL, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS - 50 EUROS

    TRIBUNA ROJA LATERAL, PRIMER ANILLO, PROMOCIÓN FAMILIAR PARA ADULTOS - 35 EUROS

    TRIBUNA ROJA LATERAL, PRIMER ANILLO, PROMOCIÓN FAMILIAR PARA MENORES DE 18 AÑOS - 25 EUROS

    TRIBUNA ROJA LATERAL, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 14 EUROS


    TRIBUNA DE HONOR NARANJA - 80 EUROS

    TRIBUNA NARANJA, PRIMER ANILLO - 70 EUROS

    TRIBUNA NARANJA, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS - 60 EUROS


    TRIBUNA NARANJA, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 35 EUROS

    TRIBUNA NARANJA LATERAL, PRIMER ANILLO - 50 EUROS

    TRIBUNA NARANJA LATERAL, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS - 40 EUROS

    TRIBUNA NARANJA LATERAL, PRIMER ANILLO, PROMOCIÓN FAMILIAR PARA ADULTOS - 30 EUROS

    TRIBUNA NARANJA LATERAL, PRIMER ANILLO, PROMOCIÓN FAMILIAR PARA MENORES DE 18 AÑOS - 20 EUROS

    TRIBUNA NARANJA LATERAL, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 10 EUROS


    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, PRIMER ANILLO - 40 EUROS

    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, PRIMER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 18 AÑOS - 20 EUROS


    TRIBUNAS ROJA Y NARANJA, SEGUNDO ANILLO - 40 EUROS

    TRIBUNAS ROJA Y NARANJA, SEGUNDO ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS - 30 EUROS

    TRIBUNAS ROJA Y NARANJA, SEGUNDO ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 10 EUROS



    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, SEGUNDO ANILLO - 30 EUROS

    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, SEGUNDO ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - 14 EUROS


    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, SEGUNDO ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 10 EUROS


    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, TERCER ANILLO - 20 EUROS

    TRIBUNAS AZUL Y VERDE, TERCER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 5 EUROS

    TRIBUNA ROJA, TERCER ANILLO - 20 EUROS

    TRIBUNA ROJA, TERCER ANILLO, TARIFA REDUCIDA PARA MENORES DE 12 AÑOS - 5 EUROS



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