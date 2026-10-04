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cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter y Juventus esperan a Leoni: la ofensiva si no encuentra espacio en el Liverpool

Inter Milán
Juventus
Liverpool
G. Leoni

El central italiano está cerca de regresar, pero los dos clubes siguen al acecho por él.

Hace solo un año, el Liverpool invertía una cifra descomunal para arrebatarle a Giovanni Leoni al Parma. Una valoración global de casi 35 millones de euros, bonus incluidos, por una de las mejores promesas defensivas de nuestro campeonato.

El impacto inicial del jugador nacido en 2006 fue importante de inmediato, pero en la primera verdadera oportunidad, al término de un partido de alto impacto y gran rendimiento, llegó la torsión de la rodilla y la rotura parcial del ligamento cruzado. Desde entonces ha pasado un año y Leoni ya está listo para volver a la actividad, pero de aquí a enero mucho podría cambiar también en clave de mercado.

  • ¿Tendrá espacio?

    Hace un año, Leoni estaba empezando a hacerse un hueco en las rotaciones de Arne Slot antes de la tremenda lesión sufrida en copa. Hoy, el Liverpool ha cambiado literalmente de piel no solo en el banquillo, con Andoni Iraola llegado para dirigir al equipo, sino también sobre el campo con el supergolpe Jacquet, que está brillando también con la selección francesa junto al recuperado Virgil van Dijk. ¿Y cuándo volverá Leoni? ¿Tendrá espacio?

  • Inter y Juventus

    Tendrá que intentar reescribir de nuevo las jerarquías defensivas, pero, según informa The Sun, quienes siguen de cerca el regreso a los terrenos de juego del defensa italiano son Inter y Juventus. Los dos clubes están preparados para darle espacio a Leoni en caso de que no lograra reencontrar la continuidad en Anfield. Como cedido en enero, pero con una mirada mucho más atenta al futuro. De cara al próximo verano, de hecho, tanto Juventus como Inter quieren intentar cerrar un gran fichaje de futuro para la defensa. Y si Leoni volviera al nivel que mostró en Parma, sería un perfil ideal para ambos.

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