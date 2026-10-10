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Sucic InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inter, Sucic: "No me interesa hablar de los minutos jugados"

Inter Milán
P. Sucic

El croata habla tras la victoria ante el Parma

Petar Sucic habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria del Inter por 3-0 sobre el Parma, un partido que abrió con el primer gol del Inter: "Estoy feliz, lo importante hoy era ganar. ¿Mis minutos en esta primera parte de la temporada? Es demasiado pronto para hablar de mis minutos, lo veremos dentro de 2-3 meses. Yo solo pensaba en los minutos, no en dejar el club: todo el mundo puede hablar y decir lo que quiera, pero yo sé lo que quiero hacer y para mí es importante jugar y ayudar al equipo. Ahora mismo, a mí solo me interesa hacerlo bien con el Inter y que el equipo lo haga bien".


El centrocampista del Inter añade: "¿Feliz? Lo estoy siempre cuando juego. Lo importante es haber ganado. Ellos tuvieron quizá una ocasión, debemos estar satisfechos con la victoria que hemos logrado. Sé lo que quiero hacer: ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible. No quiero hablar de los rumores sobre los minutos".


  • JUGADOR DEL PARTIDO

    El croata, nacido en 2003, fue premiado como jugador del partido.


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