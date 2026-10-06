Inter, renovación a la baja para Calhanoglu. La Juventus observa

Por el momento, el excentrocampista de Hamburgo, Bayer Leverkusen y Milan no piensa en otros clubes, pero son varios los equipos que siguen de cerca la situación. En Turquía, el Galatasaray, que lo ha intentado en las dos últimas ventanas estivales de mercado; en Italia, según escribe TuttoJuve , hay que registrar el interés de la Juventus, que en 2027 seguirá renovando el centro del campo y siempre está atenta a los jugadores que llegan gratis, debido también a una situación financiera que obliga a hacer reflexiones cuidadosas sobre la campaña de fichajes. Por ahora no hay contactos oficiales, pero si llegaran señales de un desacuerdo con el Inter, la Juventus está lista para entrar en juego.