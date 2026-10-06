Buenas noticias para el Inter, que recupera a Hakan Calhanoglu. El centrocampista turco se entrenó por primera vez con el resto del grupo tras el problema en los aductores que le hizo perderse los dos últimos partidos de liga contra Udinese y Roma y debería volver a estar disponible para el partido contra el Parma, programado para el sábado a las 18:00. La decisión final se tomará solo el viernes, pero las señales son positivas. Y su aportación será importante de cara al tour de force de las próximas semanas entre la liga y la Champions League (en el campo cada tres días hasta el parón de mediados de noviembre".
Inter, renovación a la baja para Calhanoglu. La Juventus observa
Oferta a la baja del Inter
Mientras tanto, siguen las negociaciones con el Inter para la renovación del contrato que vence el 30 de junio de 2027. Marotta y Baccin no quieren alargarlo demasiado y esperan llegar a una conclusión antes de finales de 2026. Calhanoglu está a gusto en el Inter y le gustaría continuar la aventura iniciada en el verano de 2021, queda por ver si aceptará la oferta, que a día de hoy es inferior a los 6 millones de euros netos anuales que percibe actualmente. En los bonus, escribe La Gazzetta dello Sport, hay más margen para negociar y la partida está abierta.
La Juventus sigue de cerca
Por el momento, el excentrocampista de Hamburgo, Bayer Leverkusen y Milan no piensa en otros clubes, pero son varios los equipos que siguen de cerca la situación. En Turquía, el Galatasaray, que lo ha intentado en las dos últimas ventanas estivales de mercado; en Italia, según escribe TuttoJuve , hay que registrar el interés de la Juventus, que en 2027 seguirá renovando el centro del campo y siempre está atenta a los jugadores que llegan gratis, debido también a una situación financiera que obliga a hacer reflexiones cuidadosas sobre la campaña de fichajes. Por ahora no hay contactos oficiales, pero si llegaran señales de un desacuerdo con el Inter, la Juventus está lista para entrar en juego.
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