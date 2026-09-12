Inter, quién es Tobias Andrada: «chicle», el talento de River Plate comparado con Valverde en el punto de mira de Baccin

Las estrategias del Inter de cara a su futuro mirarán mucho hacia jugadores jóvenes y con proyección, que deberán identificarse a través de un trabajo combinado de scouting y datos, e incorporarse gradualmente a un contexto que, posiblemente, también podría contar con un club satélite en el extranjero por el que pasar.
Un modelo de desarrollo de amplio alcance para empezar a atraer cada vez más talentos a los que hacer crecer también con vistas al primer equipo. Y entre los primeros nombres que el nuevo director deportivo Baccin está empezando a analizar, según informan en Argentina, también está el centrocampista del River Plate, Tobias Andrada.