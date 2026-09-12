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River Plate v Independiente Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, quién es Tobias Andrada: «chicle», el talento de River Plate comparado con Valverde en el punto de mira de Baccin

Inter Milán
River Plate
T. Andrada
Fichajes
Juventus
F. Valverde

Las estrategias del Inter de cara a su futuro mirarán mucho hacia jugadores jóvenes y con proyección, que deberán identificarse a través de un trabajo combinado de scouting y datos, e incorporarse gradualmente a un contexto que, posiblemente, también podría contar con un club satélite en el extranjero por el que pasar.


Un modelo de desarrollo de amplio alcance para empezar a atraer cada vez más talentos a los que hacer crecer también con vistas al primer equipo. Y entre los primeros nombres que el nuevo director deportivo Baccin está empezando a analizar, según informan en Argentina, también está el centrocampista del River Plate, Tobias Andrada.


  • DEL VÉLEZ AL RIVER

    Nacido en 2007, mediocentro más de calidad que de cantidad, en su país está considerado un «volante» puro por tipología de rol. Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, fue precisamente con el club de la V azul con el que debutó como profesional en 2025.

    Su primer año en el primer equipo lo cerró con 35 partidos, 3 goles y 2 asistencias, debutando también en la Copa Libertadores. Actuaciones que atrajeron la atención de muchos clubes, pero el que finalmente decidió apostar por él fue River Plate.

    ¿Las cifras de la operación? Dentro de lo razonable, ya que según Soydelmillo.com el acuerdo contempló la compra del 66 % de los derechos del jugador por 6 millones de dólares y una opción para adquirir un 14 % adicional en el futuro. Hoy su valor parte, por tanto, de 9 millones de dólares.

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  • «El nuevo Valverde»

    En la época de Vélez, tanto el entrenador Guillermo Barros Schelotto como el presidente del club, Fabian Berlanga, lo habían comparado con Federico Valverde, capitán y estrella de Uruguay y del Real Madrid, para describirlo.

    Internacional argentino sub-20, en su carrera también se ha desplazado a menudo a un rol de interior derecho o incluso de volante por banda, pero es precisamente en una línea de dos donde puede rendir mejor junto a un jugador más físico. De hecho, una de sus señas de identidad es la incorporación vertical o la jugada en profundidad.

    El CIES lo ha incluido en el top 10 de los mejores jugadores capaces de dar pases de un máximo de 10 metros y que sean capaces de superar al menos a 3 o más rivales. En esa clasificación, el número 1 es Rayan Cherki, en el tercer puesto está Lamine Yamal y en el 7.º, el nuevo jugador de la Juventus Kerim Alajbegovic.

    Por su capacidad para manejar el balón, en Argentina los aficionados ya lo han apodado "Chicle", es decir, Chewing-gum (el chicle), dado que es realmente difícil quitarle la pelota de los pies.

  • el acuerdo preveía la compra del 66% de los derechos del jugador por seis millones de dólares y una opción para adquirir un 14% adicional en el futuro, mientras que el valor de mercado actual del centrocampista está estimado en 9 millones

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