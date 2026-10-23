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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, quién es Pedro Henrique: de rival en la Champions a nuevo objetivo para la banda

Inter Milán
P. Henrique
Shakhtar Donetsk
Atlético PR
Vitória

El lateral brasileño tuvo éxito en el duelo directo de Champions.

El partido de Champions League en el que el Inter se impuso con diez jugadores frente a once al Shakhtar Donetsk no solo sirvió para reavivar el entusiasmo e impulsar la trayectoria europea del Inter, sino que también dio a sus responsables del mercado de fichajes la oportunidad de observar en directo y de cerca a un talento que ya había sido recomendado y que podría convertirse en un objetivo concreto para el futuro de la plantilla.

Quien sorprendió y convenció de que podría ser una buena inversión fue, en particular, el lateral brasileño Pedro Henrique, nacido en 2002 y cuya valoración ya se está disparando. Pero vamos a conocerlo mejor.


  • EL PARTIDO CONTRA EL INTER

    Pedro Henrique fue titular contra el Inter y disputó los 93 minutos del partido. A decir verdad, no destacó por su capacidad ofensiva, especialmente en una banda en la que tuvo enfrente primero a un Spence que no estaba en su mejor momento y después al tándem Diouf-Luis Henrique. En cambio, impresionó a los ojeadores del Inter y al propio Marotta por su gran explosividad en las recuperaciones defensivas, su solidez en el uno contra uno y una capacidad para correr, casi inagotable, como si llevara un motor.

  • VELOCIDAD Y CALIDAD

    Zurdo natural, su resistencia combinada con una gran velocidad en distancias cortas es el punto fuerte de su estilo de juego. Alineado como lateral en una defensa de cuatro, también sabe jugar por la derecha a pierna cambiada, pero, con esas cualidades físicas, estaría preparado para adaptarse sin problemas como carrilero en un centro del campo de cinco.

    Tampoco le falta calidad con el balón: esta temporada ya suma un gol (un gran disparo desde fuera del área) y una asistencia, cifras que han ido en claro aumento en los últimos años, en los que ha registrado 12 asistencias y tres goles.

  • EL CONTROVERTIDO TRASPASO AL ATHLETICO PARANAENSE

    Pedro Henrique Azevedo Pereira nació el 11 de julio de 2002 en Salvador, en el estado de Bahía, Brasil. Se formó en las categorías inferiores del Vitoria y, en realidad, empezó como extremo. Poco a poco fue retrasando su posición hasta debutar con el primer equipo en 2020. Sus actuaciones llevaron al Athletico Paranaense a apostar por él en 2021.

    Sin embargo, aquel traspaso fue motivo de controversia entre los dos clubes: el Vitoria acusó al Athletico Paranaense de no cumplir su promesa de cederlo de vuelta tras ficharlo, mientras que el Athletico Paranaense sostenía que lo había incorporado como agente libre para no pagar el coste de su traspaso. Pedrinho (apodo que recibió porque su padre se llamaba Pedro) incluso estuvo un breve periodo sin jugar. El caso llegó a la Cámara Nacional de Disputas de la CBF, que estableció el pago de 8,5 millones de reales para cerrar la operación.

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  • Y EL ESCÁNDALO DE LAS APUESTAS

    En 2023, en cambio, se vio implicado en el escándalo de apuestas denominado Penalidade Maxima, en el que fue investigado formalmente y acusado de haber aceptado 80.000 reales brasileños a cambio de recibir una tarjeta amarilla durante el partido contra el Cuiabá (tarjeta que efectivamente recibió).

    Ese año, antes incluso de que los fiscales formalizaran la acusación, el Athletico Paranaense decidió rescindir su contrato y el de su compañero Bryan Garcia (fuente: Globo Esporte). Poco después decidió aceptar los acercamientos del Shakhtar Donetsk, despedirse de Brasil y comenzar de nuevo su carrera en Europa.

  • VALE 25 MILLONES

    Hoy es una pieza clave del Shakhtar Donetsk de Arda Turan y sus actuaciones no pasan desapercibidas ni en Milán ni en Europa. El equipo ucraniano, dirigido por el director deportivo Darijo Srna (LEE AQUÍ NUESTRA ENTREVISTA), es un club que sí vende, pero que sabe cobrar bien por sus joyas. Y, con el respaldo de un contrato que vence el 30 de junio de 2030, ya ha fijado el precio del traspaso de Pedro Henrique en no menos de 25 millones de euros.