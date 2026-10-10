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Pio Esposito Thuram InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inter-Parma EN DIRECTO

Inter Milán
Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Sigue en directo el partido de la sexta jornada de la Serie A

En la sexta jornada de la Serie A, el Inter de Cristian Chivu recibe en el Meazza al Parma de Alberto Gilardino, en su debut en el banquillo ducal tras relevar a Carlos Cuesta durante el parón de selecciones. El Inter reanuda su camino desde el primer puesto de la clasificación, que comparte con la Roma, con 13 puntos fruto de 4 victorias y un empate (precisamente ante la Roma, que mañana jugará en Como). El Parma, en cambio, tiene 4 puntos y antes del parón había logrado su primera victoria en este campeonato, contra el Genoa, después de tres derrotas y un empate. Hoy, todos al campo en San Siro a las 18:00; arbitra Bonacina.


INTER-PARMA

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  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

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  • ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

    INTER-PARMA

    GOLEADORES:


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Ent. Chivu.


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. Ent. Gilardino.


    ÁRBITRO: Bonacina

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:



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