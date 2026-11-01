Barella registra un claro descenso en estadísticas importantes respecto a la temporada pasada y, sobre todo, para un jugador de sus características. El exjugador del Cagliari es uno de los mejores centrocampistas de Italia si está bien y puede rendir al máximo tanto en explosividad como en el plano mental.

Sin embargo, esta temporada, en comparación con la anterior, en la que ya parecía estar en declive, Barella mantiene la misma distancia media recorrida por partido, pero su promedio de esprints se ha reducido a la mitad respecto al de hace un año (13,7 frente a 7,8).

¿Qué consecuencias tiene esto? Han bajado sus entradas por partido (1,6 frente a 1,1) y sus recuperaciones de balón (4,9 frente a 4,3). Además, ya suma 2 errores que han provocado un gol del rival, frente a los 0 del año pasado.

En posesión, han aumentado sus pérdidas de balón de media (12,2 frente a 11,9 por partido) y han disminuido sus pases clave y la precisión de sus centros, aunque por poco. Pero, sobre todo, han caído los xAssist previstos, es decir, el potencial ofensivo de sus pases para que sus compañeros marquen (de 6,62 a 1,74).