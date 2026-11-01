El derbi que el Inter perdió por 3-1, el séptimo consecutivo sin victorias para el equipo, ha abierto un profundo debate en el entorno del Inter. Muchos jugadores salieron del Giuseppe Meazza con un rotundo suspenso, aunque con la atenuante de que numerosos futbolistas del Inter no estaban en una condición física óptima. Uno de los suspensos que más repercusión está teniendo, también por las palabras pronunciadas después del partido, es el de Nicolò Barella.
El centrocampista italiano cometió errores importantes sobre el terreno de juego y su rendimiento ha bajado claramente, como confirman las cifras, respecto a las dos últimas temporadas. También está dando que pensar su entrevista posterior al partido, en la que dejó en evidencia sin rodeos tanto a sus compañeros como al entrenador Cristian Chivu.