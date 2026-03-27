Inter: la posible estrategia de fichajes tras la marcha de Bastoni

El hecho de que el Barcelona esté en conversaciones con Bastoni lleva al Inter a plantearse lo que podría suceder en breve. Es cierto que, en su caso, habría que iniciar una negociación con un precio de salida muy elevado, peroen ciertas situaciones lo más importante es pensar en cómo sustituir a la estrella que se marcha por un jugador que esté a la altura, capaz de satisfacer tanto desde el punto de vista mediático como técnico. Y es precisamente esta consideración la que podría marcar una pauta determinante para las futuras estrategias del Inter en caso de que el defensa de la selección nacional dejara los colores nerazzurri. Es demasiado arriesgado buscar un nuevo Bastoni, son pocos los futbolistas que estarían a la altura y cuestan una fortuna. Siguiendo esta lógica, sería mucho más sencillo cambiarlo todo, revolucionar la defensa y empezar de cero, evitando el pesado lastre de las inevitables comparaciones que se desatarían.





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