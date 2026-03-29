Inter: entre Vicario, Sommer y Martínez, las opciones para el futuro de la portería

El Inter de la temporada 2026/2027 cambiará de cara y lo hará en muchas posiciones del campo. Una de ellas es la portería, donde la actual pareja de guardametas, Yann Sommer y Josep Martínez, ya no se considera lo suficientemente fiable como para garantizar una titularidad indiscutible.





Desde hace tiempo, el director deportivo PieroAusilio se ha movido en el mercado de porteros para intentar adelantarse a la competencia y traer a Milán a un fichaje de primer nivel y, entre los muchos nombres barajados, está surgiendo con fuerza el de Guglielmo Vicario.





¿Pero a qué precio? ¿Y quién será el suplente para la próxima temporada? Los escenarios son diversos.