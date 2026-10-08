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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: en verano Icardi hizo de todo para volver como quinto delantero

Inter Milán
M. Icardi

Sorprendente giro de mercado, pero la puerta siguió cerrada.

Hubo un momento, durante el último mercado de fichajes de verano, en el que Mauro Icardi y el Inter realmente habrían podido reencontrarse. El delantero argentino quedó libre del Galatasaray después de 4 años y, entre los equipos con los que intentó explorar una opción, no solo estuvieron Lazio, Parma e incluso Juventus.

De hecho, la de un regreso a Milán, informa Fabrizio Biasin en el podcast "The Table", fue la vía que más que ninguna otra el excapitán había colocado en lo más alto de su lista de deseos.

  • Hoy Icardi tomaría decisiones diferentes

    «Creo que la narrativa en torno a su salida ha sido errónea: él pagó una serie de decisiones de las que es responsable y las cosas salieron mal por su culpa. Hoy tomaría otras decisiones»

  • Ha luchado para volver

    «Pero le he conocido y puedo deciros que rara vez he visto a un delantero realmente apegado a la camiseta del Inter como él. Y esto no lo sabéis: en el verano de 2026 luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter»

  • INCLUSO CON EL SALARIO BASE

    «Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas».

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