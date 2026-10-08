Hubo un momento, durante el último mercado de fichajes de verano, en el que Mauro Icardi y el Inter realmente habrían podido reencontrarse. El delantero argentino quedó libre del Galatasaray después de 4 años y, entre los equipos con los que intentó explorar una opción, no solo estuvieron Lazio, Parma e incluso Juventus.

De hecho, la de un regreso a Milán, informa Fabrizio Biasin en el podcast "The Table", fue la vía que más que ninguna otra el excapitán había colocado en lo más alto de su lista de deseos.