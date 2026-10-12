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cm grafica diouf inter
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: el Barcelona va a por Diouf y compite con otros tres grandes

Inter Milán
A. Diouf
Fichajes
Chelsea
Arsenal
Paris Saint-Germain

La transformación del francés en jugador de banda no pasa desapercibida entre los grandes de Europa.

El Inter continúa su marcha en la liga y se prepara para vivir una importante noche de Champions que podría marcar ya un punto de inflexión en la temporada. Cristian Chivu sigue cambiando la cara de su equipo, pero uno de los pocos intocables en este inicio de temporada ha sido también una de sus mayores sorpresas: Andy Diouf.


Su transformación de interior a carrilero ha convencido a todos en Appiano Gentile, ha llevado a Zinedine Zidane a convocarlo para la selección francesa y, en consecuencia, está haciendo que muchos grandes clubes de Europa le sigan la pista.

  • CARACTERÍSTICAS «EUROPEAS»

    El rendimiento del jugador de banda francés está mejorando notablemente y, a día de hoy, más allá de sus 3 asistencias en los 5 partidos que ha disputado hasta ahora en la Serie A, sorprenden la personalidad con la que juega en su nueva posición, su capacidad para encarar al rival en velocidad y en el uno contra uno, y su buena lectura de la fase defensiva. Son cualidades que lo hacen atractivo para el fútbol internacional.

  • TRES GRANDES SEGUIDOS

    Según informa Caught Off en Inglaterra, Chelsea, Arsenal y PSG tienen a Diouf en el punto de mira desde finales del año pasado. Los tres grandes clubes prestan especial atención a Italia.

  • TAMBIÉN ESTÁ EL BARCELONA

    Los tres grandes clubes no están solos: según confirma también Fichajes en España, el Barcelona se ha fijado en Diouf y, de cara al próximo verano y con la salida de Balde ya anunciada, busca un refuerzo para la banda derecha.

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  • PRECIO EN ALZA

    Tras pagar unos 20 millones de euros al Lens por su fichaje en el verano de 2025, sus actuaciones están elevando inevitablemente el valor de su traspaso y la cantidad que el Inter podría pedir por él. Según el mismo portal inglés, la cifra ya alcanza los 50 millones de euros, pero el objetivo sigue siendo mantenerlo en Milán durante mucho tiempo más.