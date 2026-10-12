El Inter continúa su marcha en la liga y se prepara para vivir una importante noche de Champions que podría marcar ya un punto de inflexión en la temporada. Cristian Chivu sigue cambiando la cara de su equipo, pero uno de los pocos intocables en este inicio de temporada ha sido también una de sus mayores sorpresas: Andy Diouf.
Su transformación de interior a carrilero ha convencido a todos en Appiano Gentile, ha llevado a Zinedine Zidane a convocarlo para la selección francesa y, en consecuencia, está haciendo que muchos grandes clubes de Europa le sigan la pista.