El derbi que el Inter perdió 3-1, el séptimo consecutivo sin victorias para el equipo, ha abierto un profundo debate en el entorno del club. Muchos salieron del Giuseppe Meazza con un rotundo suspenso, aunque con el atenuante de que numerosos jugadores del Inter no estaban en una condición física óptima. Uno de los casos que más está dando que hablar, también por sus declaraciones tras el partido, es el de Nicolò Barella.
El centrocampista italiano cometió errores importantes sobre el terreno de juego y está en claro declive respecto a las dos últimas temporadas, como confirman las cifras. También invita a la reflexión su entrevista tras el partido, en la que dejó en evidencia sin rodeos tanto a sus compañeros como al entrenador Cristian Chivu.