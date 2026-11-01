Barella registra estadísticas importantes en claro descenso respecto a la temporada pasada y, sobre todo, para un jugador de sus características. El exjugador del Cagliari es uno de los mejores centrocampistas de Italia si está bien y puede rendir al máximo tanto en explosividad como en el aspecto mental.

Sin embargo, esta temporada, respecto a la anterior, en la que ya parecía estar en declive, Barella mantiene la misma distancia media recorrida por partido, pero su media de carrera al esprint se ha reducido a la mitad respecto a hace un año (13,7 frente a 7,8).

¿Qué supone esto? Que han bajado las entradas por partido (1,6 frente a 1,1) y los balones recuperados (4,9 frente a 4,3), y ya son 2 los errores que han provocado goles del rival, frente a los 0 del año pasado.

En posesión, ha aumentado la media de balones perdidos (12,2 frente a 11,9 por partido) y han disminuido los pases clave y la precisión de los centros (aunque por poco), pero sobre todo los xAssist previstos, es decir, el potencial ofensivo de sus pases decisivos para los compañeros (que ha caído de 6,62 a 1,74).