Gracias a Tomas Palacios, en Italia muchos han aprendido a conocer la ciudad de Rivadavia, prácticamente en la frontera con Chile y lejos del entorno metropolitano de Buenos Aires. Pero que levante la mano quien lo recuerde con la camiseta del Inter puesta, y también quien recuerde que sigue siendo, a todos los efectos, jugador del Inter.

El central de la generación 2003 lleva tiempo lejos del Inter de Milán y está intentando relanzar su joven carrera, y lo está consiguiendo, tras regresar cedido a Argentina. Hoy viste la camiseta de Estudiantes y gracias a ello también ha llegado la convocatoria, con incluido su debut oficial con la camiseta de la Selección, donde se reencontró con Lautaro Martínez. Pero, ¿cuál es su futuro? ¿Y cómo funciona y cuándo vencerá la cesión?