Inter, con la salida de Frattesi, nuevo asalto por Curtis Jones: las cifras

El Inter está literalmente desatado en el mercado tanto en el capítulo de entradas como en el de salidas. Desde hace tiempo, ya desde el pasado enero, el nombre de Curtis Jones se ha mantenido en lo más alto de las preferencias del club nerazzurro como refuerzo ideal para el centro del campo. Y, sin embargo, al menos hasta ahora, la ofensiva decisiva nunca había sido posible.

El motivo estaba ligado a otro jugador, Davide Frattesi, que siempre había sido considerado por la propiedad como la prioridad de salida para hacer sitio al inglés, que todavía tiene un año de contrato con el Liverpool. Pero hoy, por fin, todo está encajando para dar luz verde a un último intento.



