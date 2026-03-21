En vísperas del partido de liga contra la Fiorentina, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, respondió a las preguntas de los periodistas presentes en la habitual rueda de prensa celebrada en Appiano Gentile.
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Inter, Chivu: «¿Thuram? Ya es hora de que cada uno asuma sus responsabilidades. ¿El silencio ante la prensa? No hay excusas»
LA PRIMERA PREGUNTA
¿Qué partido esperas?
«Llegamos en buena forma, hemos tenido una semana para trabajar y sabremos afrontar el partido».
SIEMPRE BAJO PRESIÓN
¿Notáis la presión del Nápoles?
«El fútbol es presión y nadie ha dejado nunca fuera de la lucha a los perseguidores. En la era de los tres puntos, todo es posible. Somos conscientes de las ambiciones de los demás equipos, que, con razón, se consideran competitivos».
¿QUÉ FALTA?
Siempre parece que falta algo, no se respira la euforia que habría en cualquier equipo líder con esta ventaja. ¿A qué se debe eso, en su opinión?
«Nunca hemos pensado en la ventaja en la clasificación. Quedan 27 puntos por disputar, pensamos en ser competitivos. Tenemos una ventaja, pero debemos pensar en nosotros mismos y en lo que hemos hecho bien, dando continuidad a nuestras ambiciones».
BASTA DE SILENCIO
¿Cuál fue el motivo que te llevó a guardar silencio tras el Inter-Atalanta y por qué vuelves a hablar hoy?
«Pregúntale a la oficina de prensa, fueron ellos quienes insistieron. Fue una decisión tomada por todos juntos por lo que ocurrió en el campo. Pero yo siempre prefiero hablar de fútbol y no prestar atención a las cosas que pueden servir de excusa. Cometimos errores en ese partido, nos preguntamos qué podríamos haber hecho mejor».
BAJADA FISIOLÓGICA
Por primera vez desde que él está al mando, el Inter lleva tres partidos seguidos sin ganar. ¿Se debe solo a la ausencia de Lautaro o hay algún bajón?
«Hay un poco de todo. Es algo normal, a veces se pasan por momentos menos brillantes de lo habitual, pero también hay que fijarse en lo que hemos conseguido. Hemos sumado un punto al Milan. Debemos fijarnos en las mejoras y en lo que hay que recuperar, sin perder nunca de vista nuestro camino y nuestra trayectoria».
SU THURAM
¿Tienes algún consejo para Thuram?
«Como todos los demás, puede dar más de sí; se está esforzando por aportar su granito de arena al equipo. Ya no hay más consejos que dar; en este momento todos los partidos son finales y todos deben asumir sus responsabilidades».
CUESTIÓN NACIONAL
¿Cómo está Bastoni? ¿Podría la selección nacional distraer a sus jugadores?
«Representan al Inter, luego tendrán tiempo para representar a la selección. En este momento pensamos en el club; después, los que vayan a la selección tendrán la oportunidad de prepararse lo mejor posible para el partido. Bastoni no está convocado para mañana, pero se incorporará a la selección».
BODO HA SIDO ELIMINADO
¿Te arrepientes de lo de la Champions?
«Si mi remonto un mes atrás, malgasto energías que debería dedicar al presente».
BONNY NO ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO
¿Cómo está Bonny? El seleccionador ha hablado de un problema dental.
«A menudo surgen imprevistos, y nosotros estamos aquí para solucionarlos. Ha tenido un problema dental, ya se encuentra mejor, pero lo solucionaremos durante el parón».
CONFIANZA EN EL EQUIPO
¿Cómo ve al equipo? ¿Teme que sufra esta presión como en el pasado?
«Nuestra temporada es testimonio de un equipo muy maduro, con ganas de redimirse tras el recorrido realizado en estos años. Nos quedan nueve partidos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo han hecho en el pasado, por lo que soy consciente y confío en que lo volverán a hacer en el futuro».