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Federico ChiesaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter: ¿Chiesa, Icardi o un fichaje de la Serie A para reforzar el ataque en enero?

Inter Milán
C. Chivu
F. Chiesa
M. Icardi
P. Mendy
G. Varela

¿Llevará la voz de alarma de Chivu al Inter a reforzarse en enero?

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Bastaron dos palabras, «consideración acertada», para abrir un enorme expediente de fichajes en el Inter. Las pronunció el entrenador del Inter, Cristian Chivu, quien respaldó y subrayó la necesidad o, mejor dicho, la posibilidad de incorporar un quinto delantero a una plantilla que, en cualquier caso, ya está bien surtida en ataque.

Y, según Sportmediaset , el Inter ya ha abierto y reabierto numerosos expedientes, con tres vías que puede explorar en enero para satisfacer la petición del entrenador.

  • LAS PALABRAS DE CHIVU

    Tras la derrota en el derbi, Chivu defendió, como era de esperar, a los jugadores que tiene a su disposición, pero no descartó acudir al mercado para incorporar a un jugador más.

    «¿Un quinto delantero en el mercado? La reflexión es acertada, pero es demasiado fácil hablar ahora que Lautaro está lesionado y que los otros dos delanteros no se encuentran bien. Son cosas que pasan, por suerte no a menudo. Haremos algunas valoraciones, pero, en cualquier caso, estamos contentos con nuestros cuatro delanteros».

  • ICARDI SE POSTULA

    Obviamente, el tema no surge de la nada, sino de la autocandidatura del ilustre exjugador Mauro Icardi en los días inmediatamente anteriores al derbi. En declaraciones a Repubblica, el delantero argentino, excapitán y sin equipo tras su salida del Galatasaray, había confirmado que soñaba con regresar al Inter, incluso como quinta opción, para reescribir los últimos días difíciles de su etapa en Milán.

    «Viví años importantes, llevé el brazalete de capitán y con esa camiseta construí una parte de mí. El final fue doloroso y me gustaría poder cerrar el círculo de otra manera. Un regreso solo tendría sentido con una convicción mutua y un objetivo que alcanzar juntos. Todavía tengo mucho que dar: si vuelvo a un lugar, vuelvo para ser útil y para ganar».

  • EL COMODÍN CHIESA

    Icardi estaría disponible de inmediato, pero, con el parón a las puertas, las deliberaciones del club podrían ralentizarse y aplazarse directamente hasta enero. Entonces podría volver a cobrar actualidad un viejo anhelo de Beppe Marotta que podría quedar libre por cifras muy reducidas.

    Federico Chiesa sigue sin encontrar sitio en el Liverpool. Ya ha dejado claro que, por primera vez, está realmente dispuesto a renunciar a la opción de la Premier con tal de volver a tener minutos y continuidad. Para el Inter, si se encuentra bien, podría incluso ser un comodín no solo como segundo delantero, sino también en banda, ante un eventual cambio a un sistema más ofensivo incluso durante el partido, y aportar una importante capacidad en el uno contra uno de la que carece la plantilla.

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  • UN FICHAJE JOVEN DE LA SERIE A

    La última opción, sin duda la más importante en términos económicos, pero que supondría adelantar un posible fichaje que se cerraría a finales de año, consistiría en adelantarse a la competencia por uno de los muchos talentos a los que el Inter sigue también en el campeonato italiano.

    En este sentido, según informa Sportmediaset, el Inter podría lanzarse a por Paul Mendy, del Cagliari, o por Gustavo Varela, que ha despuntado en el Monza. Son opciones que requieren un desembolso por el traspaso, pero tienen un impacto relativamente menor en el salario y el contrato.

    Las opciones siguen sobre la mesa. Puede que el quinto delantero no llegue, pero Chivu ha destapado una pequeña caja de Pandora de cara a enero.

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