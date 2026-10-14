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cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, cantos de sirena desde Inglaterra para Stankovic: una duda de 40 millones para Chivu

Inter Milán
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic sigue siendo una incógnita en el Inter en Appiano Gentile. Incluso en la terrible noche de Champions del Inter, que cayó derrotado 4-3 ante el Brujas, el centrocampista serbio, que en principio debía disputarse un puesto con Calhanoglu, solo jugó 2 minutos más el tiempo añadido.

Ese tiempo le bastó para dar la asistencia en el gol de Bonny y reavivar los rumores sobre su futuro de cara a un enero en el que, inevitablemente, volverán a hacerse oír los rumores procedentes de la Premier.

  • TODAVÍA AL MARGEN

    Solo 46 minutos en el campo (más los tiempos añadidos) en 4 partidos entre la liga y la Champions League y, aun así, una asistencia en su haber. Para Chivu es la última opción en un centro del campo donde, hoy, la lesión de Curtis Jones podría haberle dado más minutos. Sin embargo, el momento del serbio todavía no ha llegado y el proyecto de verlo crecer se está estancando poco a poco.

  • 40 MILLONES DESDE LA PREMIER LEAGUE

    Y precisamente en un momento de gran frustración en el Inter, desde España llega, según informa AS, una nueva ofensiva de cara a enero. El interés que llegó desde la Premier League en verano no ha desaparecido; al contrario, vuelve a cobrar fuerza. Según el diario español, esta vez el Inter no dirá que no en enero a una oferta de 40 millones de euros.

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