Aleksandar Stankovic sigue siendo una incógnita en el Inter en Appiano Gentile. Incluso en la terrible noche de Champions del Inter, que cayó derrotado 4-3 ante el Brujas, el centrocampista serbio, que en principio debía disputarse un puesto con Calhanoglu, solo jugó 2 minutos más el tiempo añadido.

Ese tiempo le bastó para dar la asistencia en el gol de Bonny y reavivar los rumores sobre su futuro de cara a un enero en el que, inevitablemente, volverán a hacerse oír los rumores procedentes de la Premier.