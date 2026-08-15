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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter-Betis 1-0, en directo: ¡Stones marca en su debut!

Inter Milán
Inter Milán vs Real Betis
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Serie A

Último amistoso de la temporada para el Inter antes del inicio de la temporada.

El inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 se acerca en el Inter, con el debut ante el Monza programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrenta hoy en Bari, a partir de las 19.30, al Betis Sevilla en el San Nicola en el último verdadero test amistoso de esta pretemporada.

Chivu sigue haciendo pruebas en el once titular de cara al que debutará ante el conjunto brianzolo, pero hay curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer y baja al igual que Thuram (todavía no está en su mejor forma LEE AQUÍ), sino por el estado de forma que tendrán Stones y Lautaro (en el banquillo al inicio), que hasta ahora nunca han sido utilizados.




  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    82' GOL - ¡Debut con gol de Stones! Falta desde tres cuartos provocada por Mkhitaryan que Dimarco pone de maravilla al segundo palo. Pavard la peina y John Stones, de media vuelta, la manda a la red junto al palo largo.


    59' Dimarco cambia el juego para Diouf, que da una asistencia (perdiendo un tiempo de juego) para Barella, que, presionado, golpea mal de primeras. El balón le cae a Dimarco, que prueba con la izquierda con potencia, pero vuelve a encontrarse con la respuesta del portero.


    56' OCASIÓN - Otra ocasión para Bonny, que recibe el balón desde la frontal y saca un derechazo potente y raso que, sin embargo, no sorprende a Manu Gonzalez, brillantísimo para estirarse y mandar a córner.


    51' OCASIÓN - Sucic filtra en vertical para Bonny, centro al segundo palo para un Dimarco completamente solo y asistencia al vuelo al centro del área de nuevo para Bonny, que prueba el zurdazo de volea pero lo engancha mal y no consigue inquietar al portero.


    49' Pio Esposito recibe un balón al espacio, amago "a lo Milito" y luego derechazo con efecto al palo largo, pero el desvío de la defensa manda la pelota a córner.


    35' OCASIÓN - Calhanoglu recupera el balón en tres cuartos, ligeramente escorado a la derecha, y saca un disparo potente y cruzado que roza el palo a la derecha de Valles.


    14' OCASIÓN - ¡Esta vez es Antony quien asusta a Pepo Martinez! El extremo se perfila desde la derecha hacia su izquierda y saca un potente zurdazo desde la frontal que se va fuera por muy poco junto al primer palo. El portero reprende a los suyos por el demasiado espacio concedido.


    8' Responde el Betis con un disparo desde la frontal de Fornals, blocó abajo Martinez.


    6' OCASIÓN - La primera ocasión es para Bonny, desaprovechada por el Inter. El delantero marfileño primero es decisivo en la presión alta que permite a Pio Esposito recuperar el balón y luego, sin embargo, no está igual de acertado al elegir el tiempo del remate de cabeza en una asistencia de Barella, mandándolo increíblemente alto pese a que no tenía marca.


    4' El juego se detiene durante mucho tiempo para permitir a los médicos del Betis atender a Hector Bellerin, que se ha quedado tendido en el límite de su área. Será sustituido en el minuto 9'


    0' Comienza el partido en el San Nicola de Bari a las 19:30

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  • INTER-BETIS: LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Betis 1-0


    Goles: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito, Bonny (70' Lautaro).
    Suplentes: Di Gennaro, Iddrissou.
    Entrenador: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    Suplentes: D. Llorente, V. Gomez.
    Entrenador: Manuel Pellegrini.


    Árbitro: Mastrodomenico

    Amonestados: Pio Esposito

    Expulsados: -

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