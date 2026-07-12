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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Ibrahimovic: «Madueke no existió, es como si Tuchel hubiera jugado con diez»

Inglaterra
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El comentario de Ibra sobre la actuación del internacional inglés

Zlatan Ibrahimovic, asesor de los propietarios del Milan y comentarista de Fox en el Mundial, criticó a Noni Madueke: «Parecía que Tuchel jugaba con diez, estuvo ausente».

  • Calciomercato.com valora a Noni Madueke (Arsenal, 2002) tras Noruega-Inglaterra: «Madueke 5: pocas jugadas destacadas y muchas imprecisiones; sin el apoyo de un lateral para crear superioridad y con dificultades en el uno contra uno».

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