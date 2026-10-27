Thierry Henry fue objeto de críticas por su actuación durante la presentación de la gala del Balón de Oro 2026 en Londres, este lunes, debido a sus comentarios hacia su compañera presentadora Kate Scott y hacia el extremo del Barcelona Lamine Yamal.

Henry interrumpió a su compañera Scott por su pronunciación del nombre de la leyenda de Brasil Sócrates, cuyo nombre se utiliza en un premio que se otorga a la mejor labor humanitaria realizada por un futbolista, y dijo: "¿Qué quieres decir? Aquí no tenemos ningún filósofo".

Scott repitió la pronunciación de Henry y respondió diciendo: "Perdón por mi pronunciación, chicos. Confíen en que Terry la pronunciará correctamente", y luego Henry siguió interrumpiéndola diciendo: "Sí, doctor Sócrates, no vamos a discutir aquí".

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