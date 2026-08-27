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Adhe Makayasa

Traducido por

Harvey Barnes apunta a la gloria en la Carabao Cup mientras el Newcastle United vence al West Brom

H. Barnes
Newcastle
Newcastle vs West Bromwich
West Bromwich
Carabao Cup
Premier League

El extremo del Newcastle United Harvey Barnes apuntó a ganar títulos después de salir desde el banquillo para marcar dos goles en una victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion en la Carabao Cup. El triunfo supuso la primera victoria oficial del nuevo entrenador Matthias Jaissle en St James' Park, con Barnes golpeando al final para meter al Newcastle United en la tercera ronda.

  • El doblete de Barnes sella la clasificación

    El equipo local se vio por detrás muy pronto por un gol de Isaac Price, antes de que Bazoumana Toure igualara con su primer tanto para el club justo antes del descanso. Barnes, que entró tras el descanso, adelantó de inmediato al Newcastle al aprovechar una defensa blanda tras un saque de esquina. Aunque Price devolvió la igualada desde el punto de penalti, Barnes aseguró la victoria por 3-2 en el minuto 81 con un remate de primeras a un envío raso de Amar Dedic.

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    El extremo apunta a ganar un título de copa

    Barnes recalcó la ambición del Newcastle de repetir su reciente triunfo copero y conquistar títulos con el nuevo entrenador. Al hablar de los objetivos del club en la competición esta temporada, el extremo dijo: "Algunos de los jugadores más veteranos que están aquí tienen eso, ese sabor a la gloria, y eso es lo que queremos. El entrenador ha tenido algunos éxitos en su carrera y también quiere eso, por eso ha venido aquí, así que hay un verdadero énfasis en ello. El objetivo final es llegar hasta el final".

  • El Newcastle prolonga su regularidad en la copa

    El resultado mantiene el sólido registro del Newcastle en la competición, ya que ha ganado cada una de sus últimas cuatro eliminatorias ante rivales de categorías inferiores desde que perdió contra el Brentford en 2020-21. Antes del inicio, el club presentó oficialmente a su nuevo fichaje, Nico Gonzalez, ante la afición de St James' Park. A pesar de encajar un gol de penalti, el equipo de Jaissle controló el partido de principio a fin y generó un registro de goles esperados (xG) de 2,83, frente al 1,49 de los visitantes.

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    Visita al Millwall por delante

    El Newcastle centra ahora su atención en una complicada eliminatoria a domicilio contra el Millwall, equipo del Championship, en la tercera ronda. Jaissle debe mantener la dinámica de la plantilla mientras regresa a la acción en la Premier League antes del próximo parón internacional. La rápida integración de Gonzalez y Toure será vital para aportar profundidad ofensiva a medida que se acumulan los partidos en múltiples competiciones.

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