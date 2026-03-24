Joao Cancelo sigue cedido por el Al-Hilal al FC Barcelona hasta el final de la temporada. Si por el entrenador Hansi Flick fuera, el portugués se quedaría más allá de esta temporada.
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Hansi Flick es un gran admirador suyo: al parecer, la continuidad de la estrella del Barcelona depende de dos condiciones
Según un artículo del diario español *Sport*, el exseleccionador alemán ya ha dado luz verde a un nuevo contrato para Cancelo. Sin embargo, habría dos condiciones: por un lado, el jugador de 31 años debería obtener la autorización de su club actual, el Al-Hilal, lo que no debería suponer ningún problema, ya que, según se dice, el club saudí ya no cuenta con él. Por otro lado, Cancelo tendría que aceptar una reducción salarial significativa. El Barcelona, en una situación financiera delicada, simplemente no puede asumir su salario anual, que se rumorea que asciende a 12 millones de euros.
El contrato de Cancelo con el Al-Hilal es válido hasta 2027.
Joao Cancelo ganó la liga alemana con el Bayern de Múnich
El Al-Hilal aceptó en enero la cesión de Cancelo al equipo catalán, después de que el lateral se incorporara al club del desierto en 2024 por 25 millones de euros. Con el equipo de Flick, este lateral de gran capacidad ofensiva ha disputado doce partidos oficiales esta temporada, en los que ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias.
Cancelo ya había sido cedido al FC Barcelona en la temporada 2023/24. Entre sus antiguos clubes se encuentran, entre otros, el Manchester City, el FC Bayern de Múnich y la Juventus de Turín. Con el Bayern ganó la liga alemana en la mitad de la temporada 2023.
Joao Cancelo: sus estadísticas con el Barcelona en la temporada 2025/26
Juegos
12
Goles
1
Asistencias
4