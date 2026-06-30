Octavos de final
Costa de Marfil-Noruega 1-2
Goleadores: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)
Noruega, liderada por Haaland, debuta con victoria 2-1 en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras eliminar a Alemania y Holanda, el equipo de Stale Solbakkenvenció en los minutos finales a un peligroso rival, la Costa de Marfil de Emerse Fae, en los octavos de final disputados a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, gracias a los goles de Nusa, con un tiro con efecto, el exjugador del Atalanta Diallo, con una joya tras varios regates, y el tanto decisivo de Haaland, su quinto en el Mundial. Noruega vuelve a octavos 28 años después y se medirá a Brasil de Carlo Ancelotti el domingo 5 de julio a las 22:00. Las escandinavas llegaron segundas en su grupo tras Francia, con dos triunfos y una caída, mientras que los marfileños, con Franck Kessie, quedaron eliminados en su debut mundialista tras terminar segundos detrás de Alemania.