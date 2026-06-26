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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Golpe de estado en el campamento de Uruguay... Valverde lidera la rebelión de las estrellas de la «Celeste»

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Bielsa se enfrenta a una grave crisis antes del partido contra España

La concentración de Uruguay vive una crisis interna sin precedentes antes del decisivo partido contra España en la fase de clasificación para el Mundial 2026, tras filtrarse una tensa reunión entre el entrenador Marcelo Bielsa y cuatro de sus estrellas. 

Los futbolistas criticaron la metodología de entrenamiento y el plan táctico, y abandonaron la reunión en pleno discurso del técnico.

Según el programa uruguayo «Las Voces del Fútbol», la crisis superó lo técnico y se convirtió en un choque entre Bielsa y los líderes del vestuario. 

A pocos días de los encuentros decisivos de la eliminatoria, la unidad del plantel está en riesgo y se teme que la tensión afecte el rendimiento en la cancha.

  • Valverde lidera al cuarteto del «choque» en su rebelión contra Piasá

    Sergio Rochetti, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde pidieron una reunión privada con Bielsa antes del partido contra España. Fueron claros: la intensidad de los entrenamientos agotaba a los jugadores.

    Le confirmaron que muchos compañeros llegaron lesionados o agotados y que el método ya no era sostenible. Como ejemplo, citaron la sesión previa a la goleada contra Estados Unidos, que los dejó sin fuerzas en el partido.

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    Una petición sorprendente: «Enfrentaos a España con defensa y contraataques».

    Los jugadores no solo pidieron menos carga física; el cuarteto titular sugirió a Bielsa un plan táctico opuesto a su estilo: defensa baja y contraataques ante España.

    Este planteo choca con la presión alta y la posesión que Bielsa impuso desde que dirige la «Celeste», así que los jugadores pactaron retirarse de la reunión si el técnico rechazaba escucharlos o ceder.

  • 48 minutos de partido... Bielsa invoca el fantasma de Suárez

    La reunión privada se convirtió en una asamblea de todo el equipo. Allí, Bielsa habló durante 48 minutos con la cabeza inclinada, exponiendo su visión del fútbol y su etapa con la selección.

    Abordó temas delicados, recordó conflictos anteriores —como la polémica exclusión de Luis Suárez— y afirmó que entonces sintió que el grupo lo marginaba. También destacó su labor en la formación de jugadores como Sebastián Cáceres y Maxi Araújo.

    En lo táctico fue tajante: «Uruguay jugará una réplica exacta de España», rechazando las peticiones de los jugadores.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Abandono masivo... y Araujo estalla: «La situación es insoportable»

    Tras 40 minutos, Bielsa anunció un descanso. Algunos jugadores se levantaron para irse, pero el capitán, José María Jiménez, intentó detenerlos: «El entrenador aún habla, ya casi termina». Algunos se quedaron, otros salieron.

    La tensión alcanzó a Ronald Araújo, quien, pese a estar lesionado, quiere jugar contra España. Bielsa planea titular a Guillermo Varela, lo que provocó la queja escrita de Araújo: «Nos clasificaremos, pero esta situación es insoportable».

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