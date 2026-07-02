Oliver Glasner, vinculado al Milan en las últimas semanas, será el nuevo entrenador del Nottingham Forest, según The Telegraph. Sustituirá a Vitor Pereira, que logró la permanencia tras una temporada complicada.
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Glasner, del interés del Milan al Nottingham Forest
Oliver Glasner, austriaco nacido en 1974, ha dirigido al Crystal Palace las dos últimas temporadas y lo llevó a ganar la Conference League. Mientras tanto, tras evaluar a varios técnicos (Iraola, Glasner, Pochettino, Slot y Rangnick), el Milan ha elegido al portugués Rubén Amorim como nuevo entrenador.