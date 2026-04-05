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Giro inesperado... El Real Madrid descarta el fichaje a coste cero

Fichajes
Real Madrid
M. Lacroix
Primera División
I. Konate
Liverpool
Crystal Palace
España

El Real Madrid ha decidido descartar un fichaje defensivo gratuito que se plantearía durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según la web Fichajes, el Real Madrid no tiene intención de fichar a Ibrahima Konaté, estrella del Liverpool.

El contrato de Konaté con el Liverpool expira en el verano de 2026, y su nombre se ha relacionado en numerosas ocasiones con el refuerzo de la defensa del Real Madrid.

El sitio web español ha explicado que el Real Madrid ha decidido descartar el fichaje de Konaté porque no desea entrar en grandes pujas económicas. 

La política actual del Real Madrid se centra en inversiones calculadas y en evitar fichajes que puedan poner en peligro su estabilidad financiera.

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    Ante esta situación, el Real Madrid ha comenzado a estudiar una nueva opción en el mercado: el francés Maxence Lacroix, defensa del Crystal Palace.

    Lacroix destaca por su fuerza física, su velocidad y su capacidad para leer el juego y reaccionar con rapidez, y el Real Madrid cree que es capaz de adaptarse rápidamente al nivel del equipo blanco.

    Además, el fichaje de Lacroix resultaría más asequible económicamente que el de Konaté, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto desde el punto de vista financiero como deportivo.

    El Real Madrid busca fichar a un defensa que aporte la solidez necesaria y, al mismo tiempo, tenga capacidad para evolucionar y crecer, algo que caracteriza a Lacroix.

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