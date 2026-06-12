Giro inesperado: el Barcelona cambia de postura sobre Torres

El Barcelona ha modificado su postura sobre Ferran Torres, cuyo contrato vence en verano de 2027.

Inicialmente planeaba negociar en septiembre u octubre de 2026.

Sin embargo, según Mundo Deportivo, el club ha decidido acelerar la renovación.

Al jugador le resta un año de contrato, así que la propuesta podría ampliarse entre tres y cuatro temporadas, según el resultado de las primeras conversaciones con su agente.

La salida de Robert Lewandowski ha incrementado la relevancia de Torres, algo que se refuerza con la no compra de Marcus Rashford.