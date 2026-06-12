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Giro inesperado: el Barcelona cambia de postura sobre Torres

Fichajes
Primera División
F. Torres
Barcelona
España

El Barcelona ha modificado su postura sobre Ferran Torres, cuyo contrato vence en verano de 2027.

Inicialmente planeaba negociar en septiembre u octubre de 2026.

Sin embargo, según Mundo Deportivo, el club ha decidido acelerar la renovación.

Al jugador le resta un año de contrato, así que la propuesta podría ampliarse entre tres y cuatro temporadas, según el resultado de las primeras conversaciones con su agente.

La salida de Robert Lewandowski ha incrementado la relevancia de Torres, algo que se refuerza con la no compra de Marcus Rashford.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Guion de Frenkie de Jong

    El Barcelona ha guardado silencio sobre el futuro de Torres, pues creía tener tiempo para negociar en septiembre u octubre, como ocurrió con Frenkie de Jong antes de su última renovación. 

    Con De Jong, el club no se alarmó cuando entró en su último año de contrato y cerró el acuerdo en septiembre de 2025 antes de la firma el 15 de octubre.

    El club planeaba repetir la fórmula con Ferran Torres, pero ahora ha decidido acelerar el proceso. 

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