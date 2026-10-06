Djibril Sow, centrocampista del Genoa y de la selección suiza, dejó el campo por una lesión al término de la primera parte del partido Suiza-Macedonia del Norte, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de la Liga B de la Nations League.





El jugador nacido en 1997 siguió la segunda parte del partido sentado en el banquillo, con un vendaje. En este inicio de temporada, Sow, llegado este verano al Genoa, ha disputado seis partidos con la camiseta del Genoa, cinco en liga y uno en la Coppa Italia.