Mientras la Roma negocia la renovación de Paulo Dybala, cuyo contrato vence el 30 de junio, ha surgido un giro inesperado: la Juventus se ha sumado a la carrera. En el pódcast «IlBlitz» de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explica: «Dybala quiere la Roma y espera a la Roma, pero mientras tanto también está tanteando el terreno y algunos equipos se han puesto en contacto con él. Uno de ellos es sorprendente, porque se trata de la Juventus. De hecho, la Juve se ha puesto en contacto con el agente de Dybala, Carlos Novel, para conocer las cifras y la situación con la Roma».
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Gazzetta - Noticia bomba sobre la Juventus: ¡contacto con Dybala!
Las negociaciones entre la Roma y Dybala están estancadas: el club ofrece 2,5 millones de euros y el jugador pide 3 millones más bonificaciones. Dybala quiere renovar y quedarse en la Roma, donde también Gian Piero desea que se quede. Ahora se aguarda la respuesta de la Juventus, que podría reincidir en su interés por el argentino, quien entre 2015 y 2022 jugó 293 partidos, marcó 115 goles y ganó 5 Scudetti, 4 Copas de Italia y 3 Supercopas. La Juve, que busca mejorar su ataque tras desestimar a Bernardo Silva y toparse con obstáculos en la negociación por Brahim Díaz, podría volver a la carga por él.