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García elogia la decisión sobre Yamal y evita la polémica

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Joan García
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El portero de la selección española habla con franqueza sobre su papel en La Roja

Juan García vive su primer Mundial de forma peculiar: pese a ser el mejor portero de La Liga, sigue como suplente de Unai Simón en la selección española.

Aun así, mantiene la calma, como ha explicado en una entrevista con RAC1, donde también habló de Lamine Yamal, Julián Álvarez y sus compañeros en la portería del Barça.

  • ¿El portero suplente de la selección? Desde fuera puede parecer sorprendente.

    Sobre su papel como suplente en la selección española, García dijo: «Todos tenemos claro cuál es nuestro rol. El seleccionador De la Fuente no tiene que explicarme nada. Así es el fútbol: no podemos jugar todos. Los que juegan y los que no tenemos el mismo objetivo. Desde fuera puede sorprender, pero dentro todo es normal. A todos nos gusta jugar y tener un papel importante, pero así es el juego».

    Y añadió: «Sería un error perder la motivación por no participar en el Mundial».

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    • Anuncios

  • Yamal... ¡Buenos pasos!

    Juan García habló de varios jugadores del Barcelona, incluido su compañero en la selección española, Lamine Yamal.

    García declaró a RAC1: «Lo veo en buena forma. Las medidas tomadas han sido acertadas: se le ha ido incorporando poco a poco para que recupere la forma. En el último partido, cuando jugó los 90 minutos, se le notaba un poco cansado, pero eso es normal. Gracias a estos entrenamientos, ya está totalmente preparado, y creo que ahora lo veremos a pleno rendimiento».

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  • Álvarez y Gordon

    Julián Álvarez y Anthony Gordon, los dos jugadores del Barcelona en el Mundial, atraen la atención.

    Juan García admira al delantero argentino, pero al ser preguntado por el interés del Barcelona en ficharlo, el portero fue cauteloso y evitó alimentar las especulaciones sobre este delicado traspaso.

    «Es un jugador fantástico, pero está en el Atlético. No sabemos qué decidirán él o los clubes, ni si lo publicado es cierto, así que no lo tenemos en cuenta. Pero, cuanto más talento haya en el equipo, mejor», afirmó.

    Sobre su nuevo compañero Anthony Gordon destacó: «Puede aportarnos mucho. Ya nos costó contra el Newcastle. Es entusiasta, presiona bien y toma decisiones acertadas con el balón. Es un fichaje fantástico y nos ayudará».

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  • La portería: Ter Stegen y Czesny

    El portero español ha cerrado una gran temporada con Ter Stegen hasta enero y con Szczęsny el resto del curso.

    El alemán finalizó su cesión al Girona, y García comentó: «No conozco los detalles. Si todas las partes creen que es lo mejor para él y para los clubes, espero que sea la mejor decisión para Marc tras dos temporadas difíciles».

    También elogió a Ciesny: «Me ha ayudado mucho, no solo en lo táctico, sino en otros aspectos. Es impresionante: pasó de ser titular toda su carrera a asumir este rol. Es bueno para todos; él quiere jugar y esa competencia me exige estar en mi mejor nivel».

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