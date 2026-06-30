García elogia la decisión sobre Yamal y evita la polémica

Julián Álvarez y Anthony Gordon, los dos jugadores del Barcelona en el Mundial, atraen la atención.

Juan García admira al delantero argentino, pero al ser preguntado por el interés del Barcelona en ficharlo, el portero fue cauteloso y evitó alimentar las especulaciones sobre este delicado traspaso.

«Es un jugador fantástico, pero está en el Atlético. No sabemos qué decidirán él o los clubes, ni si lo publicado es cierto, así que no lo tenemos en cuenta. Pero, cuanto más talento haya en el equipo, mejor», afirmó.

Sobre su nuevo compañero Anthony Gordon destacó: «Puede aportarnos mucho. Ya nos costó contra el Newcastle. Es entusiasta, presiona bien y toma decisiones acertadas con el balón. Es un fichaje fantástico y nos ayudará».

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