El fútbol todavía necesita a Lionel Messi, por lo que el Inter Miami tiene el deber de ayudar a prolongar la increíble carrera del GOAT en la MLS.

El ocho veces Balón de Oro no piensa todavía en colgar las botas, lo que es una gran noticia para los fanáticos.

"El descanso es muy importante hoy en día. A medida que envejecemos, todo es más difícil", dijo Lionel Messi al abordar sus recientes problemas físicos en el podcast 'Big Time'. La superestrella del Inter Miami siempre ha sido honesto y volvió a demostrar un control total de sus emociones cuando se enfrentó a una serie de preguntas desafiantes en su última entrevista, que se transmitió en Arabia Saudita a principios de esta semana.

"Sé que tan pronto como crea que ya no puedo rendir, o que ya no puedo disfrutar del juego, o que no puedo ayudar a mis compañeros, dejaré de hacerlo", añadió. “Soy realmente autocrítico; sé cuando soy bueno y cuando soy malo. Entonces, para mi jubilación, no importará la edad que tenga. Si me siento bien seguiré jugando”.

El jugador de 36 años ha tenido un buen comienzo en la nueva campaña de la MLS, con cuatro goles en sus primeras tres apariciones, pero pequeñas lesiones han alterado su ritmo. Ese ha sido el caso durante los primeros ocho meses de Messi en el DRV PNK Stadium, con aficionados de todo el mundo haciendo grandes esfuerzos para comprar entradas para los partidos de Miami, sólo para quedar decepcionados.

Messi es el mayor atractivo del fútbol y Miami está bajo una enorme presión para asegurarse de que juegue tanto como sea posible, pero hasta ahora han priorizado su salud a largo plazo sobre las ganancias financieras. Es absolutamente vital que eso no cambie, no sólo por el bien del crecimiento continuo de la MLS, sino por el juego en su conjunto.