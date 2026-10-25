Furia de la Roma contra Allegri: a la espera de las decisiones federativas

La Roma no lo acepta. El desahogo de Massimiliano Allegri, ayer después del partido disputado en el Maradona entre la Roma y el Napoli, no pasó inadvertido, aunque se produjo entre una entrevista televisiva y la posterior rueda de prensa. Las palabras del técnico del Napoli enfurecieron al club romano: «El año pasado les pusieron la Champions en las manos. Siempre ellos…». El comentario se refería precisamente a la Roma y a la clasificación que consiguió Gian Piero Gasperini con el esprint final, incluso a costa de su Milan: tras perder en casa del Inter, la Roma sumó seis victorias y un empate y superó en la última jornada también al AC Milan. Allegri insinúa que el club de Dan Friedkin recibió supuestos favores arbitrales.







