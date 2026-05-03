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Moataz Elgammal

Traducido por

Frenkie de Jong explica cómo Marcus Rashford «aporta mucho» al juego del Barcelona

M. Rashford
Barcelona
F. de Jong
Primera División
Manchester United

Frenkie de Jong elogió el gran impacto táctico de Marcus Rashford en el Barcelona desde su llegada cedido por el Manchester United. El centrocampista holandés destaca la velocidad del inglés, que transforma el ataque, aunque aún no se sabe si fichará de forma definitiva este verano.

  • Impacto táctico y estadísticas impresionantes

    En declaraciones a The Guardian, De Jong destacó el cambio táctico que el Barcelona ha experimentado tras la llegada de Rashford, cedido por el United. El centrocampista holandés elogió las aportaciones del delantero en todas las competiciones esta temporada. El delantero ha marcado 13 goles y dado 14 asistencias en 46 partidos, con un total de 2.378 minutos en el campo, y ha llevado al Barça a estar a punto de ganar su segunda Liga consecutiva.

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    Presionar para conseguir una transferencia definitiva

    Más allá de su influencia en el campo, el jugador de 28 años quiere que su cesión sea definitiva y aceptaría reducir su salario de 350 000 euros semanales para quedarse en España. El United pide 30 millones de euros por el delantero.

    De Jong lo tiene claro: «Es un tipo estupendo, abierto y amable. Además, en el campo su velocidad y profundidad nos dan mucho, obligan a la defensa rival a retroceder y nos crean espacio en el centro».

  • Encontrar estabilidad en una plantilla competitiva

    Flick está satisfecho con el rendimiento de Rashford, aunque la directiva del Barça decidirá su futuro. La mezcla de fichajes experimentados y canteranos ha generado un ambiente vibrante en el Spotify Camp Nou. De Jong lo resume así: «Tenemos un equipo abierto y joven, con mucha energía». «Tenemos mucho potencial. Se trata de asegurarnos de sacarle partido».

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    ¿Y ahora qué?

    Tras ganar la Supercopa, Rashford y el Barcelona buscan el título de La Liga. Un triunfo o un empate en el Clásico contra el Real Madrid les daría el campeonato. Rashford quiere cerrar su traspaso antes del Mundial del 11 de junio, donde Inglaterra enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá.

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