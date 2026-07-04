De vacaciones en el Reino Unido, este joven de 26 años, invitado de Pirelli y gran aficionado a la Fórmula 1, asistió al Gran Premio de Gran Bretaña. Su presencia también responde a su popularidad en redes, donde ya se le considera uno de los hombres más guapos del planeta.





Su rostro y físico escultural han conquistado a miles de seguidores, solo por detrás de la fama de Vozinha, de Cabo Verde. En pocas semanas, el portero del Udinese pasó de 250 000 a más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y superó el millón en TikTok, demostrando su talento como influencer.